ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты подмосковных «Химок»
в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому
ЦСКА.
Встреча, прошедшая во вторник
в Подмосковье, завершилась со счетом 95:72 в пользу гостей. В составе ЦСКА 20
очков набрал французский защитник Нандо де Коло. У химчан 17 очков в активе
российского защитника Алексея Шведа.
Таким образом, счет в серии до
трех побед стал 3-0 в пользу армейского клуба, который стал победителем
соревнований. ЦСКА и «Химки» в следующем сезоне сыграют в Евролиге.
ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В активе «Химок» по-прежнему один трофей. Кроме этих клубов в турнире больше никто не побеждал.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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