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ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты подмосковных «Химок» в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.

Встреча, прошедшая во вторник в Подмосковье, завершилась со счетом 95:72 в пользу гостей. В составе ЦСКА 20 очков набрал французский защитник Нандо де Коло. У химчан 17 очков в активе российского защитника Алексея Шведа.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейского клуба, который стал победителем соревнований. ЦСКА и «Химки» в следующем сезоне сыграют в Евролиге.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В активе «Химок» по-прежнему один трофей. Кроме этих клубов в турнире больше никто не побеждал.

Матч

Химки - ЦСКА - 72:95

Место и дата

13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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