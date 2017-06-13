ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных «Химок» в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.

Встреча, прошедшая во вторник в Подмосковье, завершилась со счетом 95:72 в пользу гостей. В составе ЦСКА 20 очков набрал французский защитник Нандо де Коло. У химчан 17 очков в активе российского защитника Алексея Шведа.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейского клуба, который стал победителем соревнований. ЦСКА и «Химки» в следующем сезоне сыграют в Евролиге.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В активе «Химок» по-прежнему один трофей. Кроме этих клубов в турнире больше никто не побеждал.