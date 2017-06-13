Сергей Фурсенко: С удовольствием вернул бы Аршавина в «Зенит». Я его люблю

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возвращении Андрея Аршавина в петербургский клуб.



- Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.