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Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший генеральный менеджер сборной России Оресте Чинквини войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в «Зените», сообщил Сергей Фурсенко. 

- Появится молодой начальник команды, который знает множество языков. Чинквини очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Оресте Чинквини работал генеральным менеджером сборной России, когда ее тренировал Фабио Капелло.

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