Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените»
Бывший генеральный менеджер сборной России Оресте Чинквини войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в «Зените», сообщил Сергей Фурсенко.
- Появится молодой начальник команды, который знает множество языков. Чинквини очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Оресте Чинквини работал генеральным менеджером сборной России, когда ее тренировал Фабио Капелло.
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