Сергей Фурсенко: Считаю, Кержакову нужно учиться и совмещать это с работой в «Зените»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о будущем Александра Кержакова.

- Считаю, Кержакову нужно сейчас учиться, потому что он легенда нашего клуба, а у нас хорошие отношения, и совмещать учебу с работой в клубе, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.

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