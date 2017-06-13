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Энтони Джошуа: Хочу еще один бой с Кличко

Источник:  Sky SportsКомментарии

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном реванше с Владимиром Кличко.

«Я желаю, чтобы реванш с Владимиром все-таки состоялся. Первый бой прошел очень хорошо и полностью оправдал наши ожидания. Если получится организовать реванш, то я был бы рад.

Это бы отлично всех повеселило. Если Кличко не будет драться со мной вновь, то претендент у меня уже есть – Кубрат Пулев. Он сильный боец, уже имел опыт таких поединков», - цитирует Джошуа Sky Sport.

Ранее сообщалось, что бой должен пройти не позднее 2 декабря 2017 года. Напомним, в первом поединке Джошуа победил нокаутом.

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