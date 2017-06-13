Менеджер Ковалева опроверг информацию о получении боксером гражданства США

Менеджер российского полутяжеловеса, экс-чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергея Ковалева Эгис Климас сообщил, что ему и спортсмену ничего не известно о возможном получении боксером американского гражданства.

«Я даже не знаю, откуда берется такая информация, и кто это придумал. Ни мне, ни Сергею об этом неизвестно», - приводит «Р-Спорт» слова Климаса.

Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл американцу Андре Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей, матч-реванш пройдет в Лас-Вегасе 17 июня.