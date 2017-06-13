Менеджер Ковалева опроверг информацию о получении боксером гражданства США
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Менеджер российского
полутяжеловеса, экс-чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергея
Ковалева Эгис Климас сообщил, что ему и спортсмену ничего не известно о
возможном получении боксером американского гражданства.
«Я даже не знаю, откуда
берется такая информация, и кто это придумал. Ни мне, ни Сергею об этом
неизвестно», - приводит «Р-Спорт» слова Климаса.
Ковалев в ноябре 2016 года в
Лас-Вегасе проиграл американцу Андре Уорду единогласным решением судей и
лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила
несогласие с решением американских судей, матч-реванш пройдет в Лас-Вегасе 17
июня.
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