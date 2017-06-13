Сергей Фурсенко: Не жалею, что в сборную России пришел Адвокат, а не Манчини

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.



- Как вы обратили внимание на Роберто Манчини?

- Как мне помнится, я пытался пригласить его до Адвоката в сборную. Был эпизод, мы с ним взаимодействовали. Но так получилось, что Адвокат пришел в сборную России, о чем я не жалею. Но вот с Манчини не получалось и все. Сейчас получилось - и слава Богу, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.

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