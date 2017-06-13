Де Коло – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Французский защитник
московского ЦСКА Нандо де Коло был признан самым ценным игроком плей-офф Единой
лиги ВТБ в сезоне-2016/17.
ЦСКА во вторник в гостях
обыграл подмосковные «Химки» со счетом 95:72 в третьем матче финальной серии,
став победителем Единой лиги ВТБ и чемпионата России.
Де Коло в девяти матчах плей-офф набирал в среднем по 17,3 очка, делал 3,6 передачи, 2,1 подбора и 1 перехват.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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