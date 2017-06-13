Антон Назаров: Пятая победа Ласицкене подряд – это нечто

Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров прокомментировал очередную победу российской спортсменки Марии Ласицкене.

- Пятая победа Марии подряд - это нечто. На моей памяти у нас никто из женщин так успешно не прыгал в высоту, чтобы выиграть пять международных стартов подряд. Это очень здорово, надеемся, что она успеет восстановиться до стартов в Жуковском, который пройдут 16 июня. Будем ждать Марию и радоваться ее прыжкам. Главное, чтобы не подвела погода - так, как в Турку. Но они с тренером делают такую большую соревновательную подготовку в сезоне, и у них уже все получилось. Главный старт впереди - чемпионат мира, и будем надеяться, что в Лондоне она покажет очень хороший результат, - передает слова Назарова «Р-Спорт».

Напомним, Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.

Ранее Ласицкене победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Риме, стала первой на турнирах в Польше и Голландии.