Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки72 : 95ЦСКА
Футбол  Камерун0 : 3Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния3 : 2Чили
Футбол  Франция2 : 1Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Назаров: Пятая победа Ласицкене подряд – это нечто

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров прокомментировал очередную победу российской спортсменки Марии Ласицкене.

- Пятая победа Марии подряд - это нечто. На моей памяти у нас никто из женщин так успешно не прыгал в высоту, чтобы выиграть пять международных стартов подряд. Это очень здорово, надеемся, что она успеет восстановиться до стартов в Жуковском, который пройдут 16 июня. Будем ждать Марию и радоваться ее прыжкам. Главное, чтобы не подвела погода - так, как в Турку. Но они с тренером делают такую большую соревновательную подготовку в сезоне, и у них уже все получилось. Главный старт впереди - чемпионат мира, и будем надеяться, что в Лондоне она покажет очень хороший результат, - передает слова Назарова «Р-Спорт».

Напомним, Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.

Ранее Ласицкене победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Риме, стала первой на турнирах в Польше и Голландии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в ТуркуРоссийская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.Агент Клишиной: Дарья будет прыгать на этапе Бриллиантовой лиги в Осло и в ЛозаннеАгент российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Алексей Николаев рассказал, что спортсменка примет участие в соревнованиях на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в швейцарской Лозанне.Антон Назаров: Ласицкене по силам побить мировой рекордСтарший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров прокомментировал выступление россиянки Марии Ласицкене на этапе Мирового вызова.Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире на этапе Мирового вызоваНа проходящем в голландском Хенгело этапе Мирового вызова россиянка Мария Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире.Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Мария Ласицкене: Мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставитьЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) поделилась впечатлениями от победы на международном турнире в польской Ополе.Россиянка Ласицкене стала первой на турнире в Польше в прыжках в высотуНа турнире IAAF в Ополе (Польша) российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) стала первой в прыжках в высоту. Из-за санкций в отношении ВФЛА Ласицкене выступала под нейтральным флагом.Сергей Шубенков: С шенгенской визой все в порядке, смогу выступить в «Бриллиантовой лиге»Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапах «Бриллиантовой лиги».Сидорова и Мудров получили шенгенские визы и выступят на этапах «Бриллиантовой лиги»Чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и прыгун с шестом Илья Мудров получили шенгенские визы и примут участие в этапах «Бриллиантовой лиги». Об этом сообщил тренер спортсменов Павел Воронков.Мария Ласицкене: Тренер увидел недочеты в прыжках, нам будет над чем работать в ПрохладномЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах после победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США).Мария Ласицкене: Если рекорды обнулят, все равно буду равняться на 2,09 КостадиновойЧемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) высказалась о предложении Европейской легкоатлетической ассоциации обнулить некоторые мировые рекорды.Мария Ласицкене: Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родилисьРоссийская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина), показавшая лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, поделилась впечатлениями от победы.Россиянка Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в ЮджинеРоссийская спортсменка Мария Ласицкене показала лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в ТуркуЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова Paavo Nurmi Games в финском Турку.Мария Ласицкене: Мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой легкой атлетикиЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) рассказала о своих ближайших планах.Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контролеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в СтокгольмеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.Агент Кучиной: Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лигиАгент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Агент Кучиной: Мария выступит на этапе Бриллиантовой лиги в РимеОльга Назарова, агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.
Футбол
Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените»
Баскетбол
ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ
Футбол
Сергей Фурсенко: Мы все любим Данни, но строим команду с чистого листа
Футбол
Роберто Манчини: Лимит на легионеров – для меня не проблема
все новости
Мария Лацискене
Мария Лацискеневсе новости
Бриллиантовая лига
Бриллиантовая лига