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Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Химками» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за проделанную работу.

«Очень важно, что мы закончили сезон такой красивой победой. Вообще, в Единой лиге ВТБ наша команда играет выдающимся образом. За три года в плей-офф мы одержали 27 побед и лишь раз уступили, УНИКСу. Эта команда великолепная», - приводит ТАСС слова Итудиса.

Во вторник ЦСКА в третьем матче финальной серии выиграл в гостях у подмосковных «Химок» со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3-0. Армейцы стали чемпионами турнира шестой раз подряд.

Матч

Химки - ЦСКА - 72:95

Место и дата

13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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