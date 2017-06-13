Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Химками» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за проделанную работу.

«Очень важно, что мы закончили сезон такой красивой победой. Вообще, в Единой лиге ВТБ наша команда играет выдающимся образом. За три года в плей-офф мы одержали 27 побед и лишь раз уступили, УНИКСу. Эта команда великолепная», - приводит ТАСС слова Итудиса.

Во вторник ЦСКА в третьем матче финальной серии выиграл в гостях у подмосковных «Химок» со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3-0. Армейцы стали чемпионами турнира шестой раз подряд.