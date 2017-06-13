Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер московского ЦСКА
Димитрис Итудис после победы своей команды над «Химками» в третьем матче
финальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за проделанную работу.
«Очень важно, что мы закончили сезон такой
красивой победой. Вообще, в Единой лиге ВТБ наша команда играет выдающимся
образом. За три года в плей-офф мы одержали 27 побед и лишь раз уступили, УНИКСу.
Эта команда великолепная», - приводит
ТАСС слова Итудиса.
Во вторник ЦСКА в третьем матче финальной серии выиграл в гостях у подмосковных «Химок» со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3-0. Армейцы стали чемпионами турнира шестой раз подряд.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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