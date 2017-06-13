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Андрей Шкаликов: Думаю, что Ковалев нокаутирует Уорда ближе к седьмому ранду

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Известный комментатор Андрей Шкаликов поделился мнением о победитле предстоящего поединка между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

- У Сергея очень высока мотивация - забрать все чемпионские пояса. Уорд был его первый серьезный соперник после Хопкинса, но более молодой и здоровый. Первый бой был ровный, но судьи так решили - отдать победу Уорду. Повторный матч будет очень сложным, и я думаю, что Сергей нокаутирует соперника в средних раундах, ближе к седьмому, - передает слова Шкаликова «Р-Спорт».

Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл американцу Андре Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей, матч-реванш пройдет в Лас-Вегасе 17 июня.

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