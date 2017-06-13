Андрей Ватутин: Летняя селекция ЦСКА зависит от Теодосича

Летняя селекция московского ЦСКА будет зависеть от решения продолжения карьеры защитника Милоша Теодосича, заявил президент клуба Андрей Ватутин.

«Мы постараемся, чтобы ЦСКА летом стал сильнее. Работа идет, детали раскрыть не могу, сами понимаете. Безусловно, во многом летняя селекция будет зависеть от решения нашего сербского любимца Милоша Теодосича, уедет ли он в НБА. Свое предложение мы уже сделали, ждем ответ в ближайшее время», - цитирует Ватутина «Р-Спорт».

Напомним, что ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ переиграл подмосковные «Химки» со счетом 3:0.