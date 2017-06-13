Групповой этап Galaxy Battles перенесли из-за тайфуна

Групповой этап турнира Galaxy Battles перенесен из-за тайфуна, который помешал командам приехать в Шэньчжэнь.



Организаторы были вынуждены перенести старт групповой стадии на 15 июня.



Групповой этап:



Группа A: Newbee, TNC Pro Team, Vici Gaming, mousesports.



Группа B: iG Vitality, Happy Feet, Infamous, Planet Odd.



В групповой стадии команды сыграют между собой матчи bo2. Все коллективы выйдут в плей-офф формата double-elimination с матчами bo3, а гранд-финал — bo5.



Galaxy Battles должен был пройти с 14 по 18 июня. Призовой фонд чемпионата составит 150 000 долларов.



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