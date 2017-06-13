Групповой этап Galaxy Battles перенесли из-за тайфуна
Групповой этап турнира Galaxy Battles перенесен из-за тайфуна, который помешал командам приехать в Шэньчжэнь.
Организаторы были вынуждены перенести старт групповой стадии на 15 июня.
Групповой этап:
Группа A: Newbee, TNC Pro Team, Vici Gaming, mousesports.
Группа B: iG Vitality, Happy Feet, Infamous, Planet Odd.
В групповой стадии команды сыграют между собой матчи bo2. Все коллективы выйдут в плей-офф формата double-elimination с матчами bo3, а гранд-финал — bo5.
Galaxy Battles должен был пройти с 14 по 18 июня. Призовой фонд чемпионата составит 150 000 долларов.
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