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Групповой этап Galaxy Battles перенесли из-за тайфуна

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Групповой этап турнира Galaxy Battles перенесен из-за тайфуна, который помешал командам приехать в Шэньчжэнь.

Организаторы были вынуждены перенести старт групповой стадии на 15 июня.

Групповой этап:

Группа A: Newbee, TNC Pro Team, Vici Gaming, mousesports.

Группа B: iG Vitality, Happy Feet, Infamous, Planet Odd.

В групповой стадии команды сыграют между собой матчи bo2. Все коллективы выйдут в плей-офф формата double-elimination с матчами bo3, а гранд-финал — bo5.

Galaxy Battles должен был пройти с 14 по 18 июня. Призовой фонд чемпионата составит 150 000 долларов.

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