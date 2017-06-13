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Таски до конца недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»

Источник:  MilliyetКомментарии

Защитник «Спартака» Сердар Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» до конца этой недели. Об этом информирует Milliyet.

Как сообщает турецкое издание, Таски заключит с «Трабзонспором» соглашение на три года и годовым окладом в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Таски сыграл в 19 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость защитника красно-белых в 3 миллиона евро.

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