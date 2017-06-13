Виктор Хряпа: Завершать карьеру не планирую

Капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа заявил, что ждет нового предложения от армейцев.

«Точно могу сказать, что планов завершать карьеру нет, я готов играть дальше. Сейчас буду ждать предложения от ЦСКА. Контракты истекли у многих игроков, такая ситуация не только у меня, так что сейчас горячая пора для нашего руководства, у них много работы», - сказал Хряпа журналистам.

Напомним, что ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ переиграл подмосковные «Химки» со счетом 3:0.