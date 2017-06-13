«Ахмат» может приобрести 19-летнего Раванелли
Источник: ФК «Понте-Прета»Комментарии
Грозненский «Ахмат» может пополнить свои ряды
бразильским полузащитником Раванелли, выступающим за клуб «Понте-Прета» из
города Кампинас.
В ближайшее время Раванелли отправится в
Москву, чтобы пройти углубленное медицинское обследование, а затем подпишет
контракт с грозненским клубом сроком на четыре сезона.
Финансовые детали сделки не разглашаются, но по
условию соглашения «Понте-Прета» сохранит часть прав на полузащитника.
По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, трансферная стоимость Раванелли составляет
750 тысяч евро.
За «Понта-Прету» Раванелли выступает с 2015 году, провел 41 матч и забил два мяча.
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