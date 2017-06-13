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«Ахмат» может приобрести 19-летнего Раванелли

Источник:  ФК «Понте-Прета»Комментарии

Грозненский «Ахмат» может пополнить свои ряды бразильским полузащитником Раванелли, выступающим за клуб «Понте-Прета» из города Кампинас. Об этом сообщает официальный сайт бразильской команды.

В ближайшее время Раванелли отправится в Москву, чтобы пройти углубленное медицинское обследование, а затем подпишет контракт с грозненским клубом сроком на четыре сезона.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но по условию соглашения «Понте-Прета» сохранит часть прав на полузащитника.

По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, трансферная стоимость Раванелли составляет 750 тысяч евро.

За «Понта-Прету» Раванелли выступает с 2015 году, провел 41 матч и забил два мяча.

«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ

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