Алексей Швед: Не собираюсь покидать «Химки»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился мнением о продолжении карьеры.
«Подождите, я еще здесь, у меня контракт с «Химками». Я буду решать позже летом, что делать. Пока никуда не собирался, не думал ничего такого про НБА, пока что я здесь», - цитирует Шведа «Р-Спорт».
Напомним, что ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ переиграл подмосковные «Химки» со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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