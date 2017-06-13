Алексей Швед: Не собираюсь покидать «Химки»

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился мнением о продолжении карьеры.

«Подождите, я еще здесь, у меня контракт с «Химками». Я буду решать позже летом, что делать. Пока никуда не собирался, не думал ничего такого про НБА, пока что я здесь», - цитирует Шведа «Р-Спорт».

Напомним, что ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ переиграл подмосковные «Химки» со счетом 3:0.