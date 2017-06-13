Душко Иванович: Сегодня матча, по сути, не было

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от московского ЦСКА в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил соперника за стартовый отрезок.

«ЦСКА начал эту встречу очень хорошо и быстро, в результате чего получил разницу в 20 очков. Нам стало тяжело и матча, по сути, не было. Я пытался использовать разные сочетания игроков, но очевидно, что ЦСКА – одна из лучших команд Европы, в их составе много умных баскетболистов, которые хорошо подготовлены физически. Мы перепробовали все, но этого оказалось недостаточно, чтобы навязать сопернику борьбу. Об этой игре я не хочу много говорить, так как армейцы постоянно имели 20 очков преимущества», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

ЦСКА во вторник в гостях разгромил подмосковные «Химки» со счетом 95:72 в третьем матче финальной серии, став победителем Единой лиги ВТБ и чемпионата России.