Душко Иванович: Сегодня матча, по сути, не было
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после
поражения от московского ЦСКА в третьем матче финального противостояния Единой
лиги ВТБ похвалил соперника за стартовый отрезок.
«ЦСКА начал эту встречу очень хорошо и быстро,
в результате чего получил разницу в 20 очков. Нам стало тяжело и матча, по
сути, не было. Я пытался использовать разные сочетания игроков, но очевидно,
что ЦСКА – одна из лучших команд Европы, в их составе много умных
баскетболистов, которые хорошо подготовлены физически. Мы перепробовали все, но
этого оказалось недостаточно, чтобы навязать сопернику борьбу. Об этой игре я
не хочу много говорить, так как армейцы постоянно имели 20 очков преимущества»,
- приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
ЦСКА во вторник в гостях разгромил подмосковные «Химки» со счетом 95:72 в третьем матче финальной серии, став победителем Единой лиги ВТБ и чемпионата России.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция