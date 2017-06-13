Медведев обыграл Хаасе

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Хертоненбоше. Вчера россиянин обыграл хозяина кортов, голландца Робина Хаасе.

Напомним, что Медведев снялся с матча первого круга завершившегося недавно «Ролан Гарроса», не доиграв поединок с французом Бенджамином Бонзи из-за проблем со здоровьем. Однако двух недель россиянину хватило на восстановление и он приехал в Хертогенбош, где начал выступление с квалификации. Одолев в отборочном раунде американцев Раджива Рама и Тима Смыжека, Даниил вышел в основную сетку, сразу попав на 6-го сеянного. Борьба с Хаасе сложилась упорной и продолжалась три партии, однако в итоге победу отпраздновал Медведев, занимающий 65-е место в мировом рейтинге.

Все остальные россияне, вышедшие вчера на корт, свои встречи уступили. Так, Михаил Южный не справился с 21-летним австралийцем Танаси Коккинакисом, для которого эта победа стала первой на уровне турниров ATP за 21 месяц (с лета 2015 года). Евгений Донской проиграл французу Жюльену Беннето, а Андрей Кузнецов на соревнованиях в Штутгарте оказался слабее поляка Ежи Яновича.