Арсен Акаев возглавил «Анжи-2»

Бывший защитник и тренер махачкалинского «Анжи» Арсен Акаев стал главным тренером клуба «Анжи-2», который будет заявлен в третьем по силе дивизионе страны – ПФЛ.

«Помогать Арсену Акаевы будут Вячеслав Сидорюк - в прошлом футболист махачкалинских команд «Динамо» и «Анжи» (последние годы он являлся тренером Академии «Анжи»), а также не менее опытный Магомед Аташев, работающий в системе «Анжи» со дня основания клуба», - сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

13 июня «Анжи-2» провел первую тренировку в рамках подготовки к сезону, который свой старт возьмет приблизительно 20 июля. Сбор проходит на резервном поле «Анжи Арены», где, кстати, «Анжи-2» и будет принимать домашние матчи.

«Я и мои помощники благодарны руководству клуба за оказанное доверие. Впереди у нас очень много работы. В нашем распоряжении имеется примерно один месяц и за этот срок тренерскому штабу нужно будет выстроить коллектив, который будет решать определенные задачи, главная из которых - подготовка резерва для основной команды», - сказал Арсен Акаев.