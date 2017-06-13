Арсен Акаев возглавил «Анжи-2»
Бывший защитник и тренер махачкалинского «Анжи» Арсен Акаев стал главным
тренером клуба «Анжи-2», который будет заявлен в третьем по силе дивизионе
страны – ПФЛ.
«Помогать Арсену Акаевы будут Вячеслав Сидорюк
- в прошлом футболист махачкалинских команд «Динамо» и «Анжи» (последние годы
он являлся тренером Академии «Анжи»), а также не менее опытный Магомед Аташев,
работающий в системе «Анжи» со дня основания клуба», - сообщает официальный
сайт махачкалинского клуба.
13 июня «Анжи-2» провел первую тренировку в
рамках подготовки к сезону, который свой старт возьмет приблизительно 20 июля.
Сбор проходит на резервном поле «Анжи Арены», где, кстати, «Анжи-2» и будет
принимать домашние матчи.
«Я и мои помощники благодарны руководству клуба
за оказанное доверие. Впереди у нас очень много работы. В нашем распоряжении
имеется примерно один месяц и за этот срок тренерскому штабу нужно будет
выстроить коллектив, который будет решать определенные задачи, главная из
которых - подготовка резерва для основной команды», - сказал Арсен Акаев.