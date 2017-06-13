Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Акаев возглавил «Анжи-2»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Бывший защитник и тренер махачкалинского «Анжи» Арсен Акаев стал главным тренером клуба «Анжи-2», который будет заявлен в третьем по силе дивизионе страны – ПФЛ.

«Помогать Арсену Акаевы будут Вячеслав Сидорюк - в прошлом футболист махачкалинских команд «Динамо» и «Анжи» (последние годы он являлся тренером Академии «Анжи»), а также не менее опытный Магомед Аташев, работающий в системе «Анжи» со дня основания клуба», - сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

13 июня «Анжи-2» провел первую тренировку в рамках подготовки к сезону, который свой старт возьмет приблизительно 20 июля. Сбор проходит на резервном поле «Анжи Арены», где, кстати, «Анжи-2» и будет принимать домашние матчи.

«Я и мои помощники благодарны руководству клуба за оказанное доверие. Впереди у нас очень много работы. В нашем распоряжении имеется примерно один месяц и за этот срок тренерскому штабу нужно будет выстроить коллектив, который будет решать определенные задачи, главная из которых - подготовка резерва для основной команды», - сказал Арсен Акаев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Андраник Керопян: Цель «Арарата» на ближайший год – попадание в ФНЛВице-президент нового московского клуба «Арарат» Андраник Керопян рассказал о задачах, которые стоят перед командой.Канчельскис может возглавить «Луч-Энергию»Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис может стать главным тренером «Луча-Энергии».Сергей Паршивлюк: Знаю, что Кучук был во мне очень заинтересован. Это являлось немаловажным факторомНовичок «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как состоялся его трансфер в донскую команду, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.«Амкар» просматривает 15 игроков из ФНЛ и ПФЛВ воскресенье «Амкар» приступил к подготовке к новому сезону.«Анжи» подписал вратаря Солосина«Анжи» подписал контракт с голкипером Алексеем Солосиным, сообщается на официальном сайте клуба.Маркелов покинул московское «Динамо»«Футбольный клуб «Динамо» благодарит полузащитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте бело-голубых.Телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболеНемецкий телеканал ARD во главе с журналистом Хайо Зеппельтом представил новый фильм о допинге, посвященный бразильскому футболу, сообщает RT, ссылаясь на издание Sportshau.Марат Измайлов: Я мог устроиться на более выгодных условиях в России, Азии и на ВостокеПолузащитник «Арарата» Марат Измайлов рассказал о переходе в московский клуб.«Анжи» продлил контракт с Григоряном на один год«Анжи» продлил контракт на один год с главным тренером команды Александром Григоряном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Александр Григорян: На ближайшей тренировке будем прорабатывать игру с тремя защитникамиГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что в следующем сезона схема игры команды не изменится.Александр Григорян: Мечтаю с «Анжи» попасть в Лигу ЕвропыГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о цели команды на следующий сезон.Марат Измайлов: Мне понравился энтузиазм руководителей «Арарата»Полузащитник Марат Измайлов объяснил свое решение стать игроком московского «Арарата».Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.Безумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаБезумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаМосковский «Арарат» – точно самый яркий клуб лета в России.Марат Измайлов стал игроком «Арарата»Бывший полузащитник сборной России и «Краснодара» Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата», сообщил президент клуба Валерий Оганесян.Алексей Андронов стал лауреатом премии ПФЛКреативный продюсер редакции «Советского спорта» стал лауреатом премии ПФЛ имени Дмитрия Пасынского – «За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола».Вадим Евсеев получил лицензию категории PROГлавный тренер ивановского «Текстильщика» Вадим Евсеев получил лицензию категории PRO. Об этом Евсеев сообщил в своем аккаунте в сети Instagram.«Шинник» подписал экс-полузащитника «Анжи» Ляха«Шинник» подписал однолетний контракт с полузащитником Андреем Ляхом.«Анжи» может подписать бывших игроков «СКА-Хабаровска»По информации «Советского спорта», бывшие игроки «СКА-Хабаровска» Павел Карасев и Игорь Удалый могут подписать контракты с «Анжи».
Баскетбол
Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом
Баскетбол
Де Коло – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ
Бокс
Менеджер Ковалева опроверг информацию о получении боксером гражданства США
Футбол
Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените»
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Арсен Акаев
Арсен Акаеввсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости