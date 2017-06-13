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Веснина снялась с турнира в Бирмингеме

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Елена Веснина из-за проблем со здоровьем отказалась от выступлений на стартующем на следующей неделе крупном турнире в английском Бирмингиме.

В основной сетке ее заменит чемпионка последнего «Ролан Гарроса» Елена Остапенко, которая в противном случае должна была играть в квалификации. Добавим, что Веснина стала уже третьей россиянкой, снявшейся с соревнований в Бирмингеме. Ранее Мария Шарапова, травмировавшая бедро три недели назад в Риме, объявила, что не успевает восстановиться и полностью пропустит травяной сезон (включая Уимблдон). Кроме того, Дарья Касаткина, в том же Риме подвернувшая ногу, но затем дошедшая до третьего круга Открытого чемпионата Франции (уступила будущей финалистке Симоне Халеп), также призналась, что не готова к выступлениям в ближайшие недели и приняла решение продолжить лечение, чтобы успеть набрать форму к третьему в сезоне турниру «Большого шлема». Напомним, Уимблдон стартует 3 июля.

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