Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Гомельский: «Химки» все проспали

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский – о последнем матче финала Единой лиги ВТБ. 

- Команды вышли на розыгрыш спорного мяча с совершенно разным настроем. Армейцы были решительными, полностью сконцентрированными. По их лицам и глазам читалось, что они сегодня хотят закончить серию. «Химки» слишком долго искали себя, а когда нашли и выровняли игру, ЦСКА уже вел 20 очков. Так что, «Химки» все проспали.

И еще. Замены, сделанные Душко Ивановичем в первой четверти, к сожалению, для подмосковной команды, перелом в игру не внесли. Не поправили защиту, не внесли свежую струю в атаке. А вот замены Димитриса Итудиса были очень точечные и правильные. Поэтому все решилось в первой четверти.

Матч

Химки - ЦСКА - 72:95

Место и дата

13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Эмоции каждый раз разные». Армейцы - о победе в лиге ВТБ«Эмоции каждый раз разные». Армейцы - о победе в лиге ВТБКак игроки ЦСКА отмечали победу и о чем говорили в раздевалки после победы над «Химками» и завершении сезона.Владимир Гомельский: По глазам игроков ЦСКА читалось – они хотят закончить сериюВладимир Гомельский: По глазам игроков ЦСКА читалось – они хотят закончить сериюОбозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский подвел итоги сезона в Единой лиги ВТБ.Душко Иванович: Сегодня матча, по сути, не былоГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от московского ЦСКА в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил соперника за стартовый отрезок.Алексей Швед: Не собираюсь покидать «Химки»Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился мнением о продолжении карьеры.Семикратные! ЦСКА опять победил в Единой лиге ВТБСемикратные! ЦСКА опять победил в Единой лиге ВТБСтоличный ЦСКА 7-й раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ.Виктор Хряпа: Завершать карьеру не планируюКапитан московского ЦСКА Виктор Хряпа заявил, что ждет нового предложения от армейцев.Андрей Ватутин: Летняя селекция ЦСКА зависит от ТеодосичаЛетняя селекция московского ЦСКА будет зависеть от решения продолжения карьеры защитника Милоша Теодосича, заявил президент клуба Андрей Ватутин.Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образомГлавный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Химками» в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за проделанную работу.Де Коло – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБФранцузский защитник московского ЦСКА Нандо де Коло был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТББаскетболисты подмосковных «Химок» в третьем матче финального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.«Химки» – ЦСКА – 72:95. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию третьего матча финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА.Владимир Гомельский: Керр – генийБаскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».Владимир Гомельский: «Кливленд» сделал все, что смогБаскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».Владимир Гомельский: Итудис растет как тренерОбозреватель «Советского спорта» высказался о возможной смене тренера в ЦСКА.Букмекеры считают, что в матче «Химки» - ЦСКА у гостей больше шансов на победуСегодня состоится третий матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. Букмекеры считают, что победу, скорее всего, одержат гости.Егор Вяльцев: ЦСКА не прощает даже минутной расслабленностиЗащитник «Химок» Егор Вяльцев перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА признал, что в двух предыдущих играх химчане действовали с недостаточной концентрацией.Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБАГлавный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.ЦСКА может подписать защитника «Жальгириса»Разыгрывающий защитник литовского «Жальгириса» Лео Вестерманн может перейти в московский ЦСКА, сообщает Sportando.«Локомотив-Кубань» подпишет американского центровогоАмериканский центровой Брайан Квейл продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубани», сообщает Sportando.Владимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нетВладимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нетОбозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».
Баскетбол
Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом
Баскетбол
Де Коло – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ
Бокс
Менеджер Ковалева опроверг информацию о получении боксером гражданства США
Футбол
Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Владимир Гомельский
Владимир Гомельскийвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости