Владимир Гомельский: «Химки» все проспали

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский – о последнем матче финала Единой лиги ВТБ.

- Команды вышли на розыгрыш спорного мяча с совершенно разным настроем. Армейцы были решительными, полностью сконцентрированными. По их лицам и глазам читалось, что они сегодня хотят закончить серию. «Химки» слишком долго искали себя, а когда нашли и выровняли игру, ЦСКА уже вел 20 очков. Так что, «Химки» все проспали.

И еще. Замены, сделанные Душко Ивановичем в первой четверти, к сожалению, для подмосковной команды, перелом в игру не внесли. Не поправили защиту, не внесли свежую струю в атаке. А вот замены Димитриса Итудиса были очень точечные и правильные. Поэтому все решилось в первой четверти.