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Сборная Камеруна крупно проиграла колумбийцам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Камеруна в контрольном матче проиграли команде Колумбии.

Встреча, прошедшая во вторник в испанском Хетафе, завершилась со счетом 4:0 в пользу колумбийцев. В их составе дублем отметился Ери Мина, а еще по мячу забили Хамес Родригес и Хосе Искьердо.

Отметим, что камерунцы, начиная с 47-й минуты играли вдесятером после удаления Роберта Тамбе.

Напомним, что сборная Камеруна является участником Кубка конфедераций-2017. Камерунцы сыграют в одной группе с командами Чили, Австралии и Германии.

Матч

Камерун - Колумбия - 0:4 (0:2)

Голы

Родригес 16 (0:1). Мина 31 (0:2). Мина 52 (0:3). Искьердо 85 (0:4).

Состав

Камерун: Онана, Тейку (Мабука, 46), Гуихоата, Нгвем, Овона, Манджек, Муканджо (Джум, 46), Ангуисса (Нгамалеу, 56), Тамбе, Экамби, Бумаль

Колумбия: Оспина (Варгас, 61), Мина, Фабра, Ариас (Медина, 77), Сапата, Санчес Морено, Морено (Искьердо, 61), Барриос, Родригес, Куадрадо (Агилар, 77), Борха

Предупреждения:

Тейку, 31 - Барриос, 72

Удаления:

Тамбе, 47 - нет

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

13 июня 21:30, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция

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