Сборная Камеруна крупно проиграла колумбийцам
Футболисты сборной Камеруна в контрольном матче проиграли команде
Колумбии.
Встреча, прошедшая во вторник в испанском Хетафе, завершилась со счетом
4:0 в пользу колумбийцев. В их составе дублем отметился Ери Мина, а еще по мячу
забили Хамес Родригес и Хосе Искьердо.
Отметим, что камерунцы, начиная с 47-й минуты играли вдесятером после
удаления Роберта Тамбе.
Напомним, что сборная Камеруна является участником Кубка конфедераций-2017. Камерунцы сыграют в одной группе с командами Чили, Австралии и Германии.
Матч
Камерун - Колумбия - 0:4 (0:2)
Голы
Родригес 16 (0:1). Мина 31 (0:2). Мина 52 (0:3). Искьердо 85 (0:4).
Состав
Камерун: Онана, Тейку (Мабука, 46), Гуихоата, Нгвем, Овона, Манджек, Муканджо (Джум, 46), Ангуисса (Нгамалеу, 56), Тамбе, Экамби, Бумаль
Колумбия: Оспина (Варгас, 61), Мина, Фабра, Ариас (Медина, 77), Сапата, Санчес Морено, Морено (Искьердо, 61), Барриос, Родригес, Куадрадо (Агилар, 77), Борха
Предупреждения:
Удаления:
Тамбе, 47 - нет
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
13 июня 21:30, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция