Сборная Камеруна крупно проиграла колумбийцам

Футболисты сборной Камеруна в контрольном матче проиграли команде Колумбии.

Встреча, прошедшая во вторник в испанском Хетафе, завершилась со счетом 4:0 в пользу колумбийцев. В их составе дублем отметился Ери Мина, а еще по мячу забили Хамес Родригес и Хосе Искьердо.

Отметим, что камерунцы, начиная с 47-й минуты играли вдесятером после удаления Роберта Тамбе.

Напомним, что сборная Камеруна является участником Кубка конфедераций-2017. Камерунцы сыграют в одной группе с командами Чили, Австралии и Германии.