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Владислав Радимов попрощался с «Зенитом-2»

Источник:  InstagramКомментарии

Наставник петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов в социальной сети Instagram попрощался с игроками и болельщиками команды.

«Мы прожили с «Зенитом-2» четыре замечательных и честных сезона - от Второй лиги до ФНЛ! С матчами с одиннадцатью игроками и вратарем на поле - тоже игроком. С пустой скамейкой запасных. С недовольством Луческу - «Зенит-2» мне не нужен!» Да ну их, эти проблемы! Мы были настоящей командой и мы справились! Мы играли от сердца, не без ошибок, разумеется! Но всегда старались атаковать и хотели быть первыми! Поэтому и забивали до фига - правда, в свои ворота тоже! Но видит Бог, мы старались искренне!

Я благодарен пацанам – они держали в тонусе пацанства, не давая заматереть. И вынуждали учиться самому! Я их любил, и они все для меня - родня! У нас были свои болельщики - крепкий тыл, который никогда не предавал. Низкий им поклон. И да, конечно же, - спасибо родителям и родственникам пацанов! Женам! Чей юный возраст не был помехой в помощи мужьям и команде. Они замечательные!

В общем, спасибо каждому, кто не отвернулся и помог сохранить лицо! И обязательно желаю удачи тому, кто придет мне на смену! Дай Бог, чтобы «Зенит-2» существовал! Всегда говорил, говорю и буду говорить - он необходим! Ну и в заключение... как там в песне-то было? -) «..Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.. « Искренне ваш Радимов», - написал Владислав Радимов.

Мы прожили с Зенитом-2 четыре замечательных и честных сезона - от Второй лиги до ФНЛ! С матчами с одиннадцатью игроками и вратарем на поле - тоже игроком. С пустой скамейкой запасных. С недовольством Луческу - "Зенит-2 мне не нужен!" Да ну их, эти проблемы! Мы были настоящей командой и мы справились! Мы играли от сердца, не без ошибок, разумеется! Но всегда старались атаковать и хотели быть первыми! Поэтому и забивали до фига - правда, в свои ворота тоже😜👆! Но видит Бог, мы старались искренне! Я благодарен пацанам – они держали в тонусе пацанства, не давая заматереть. И вынуждали учиться самому! Я их любил, и они все для меня - родня! У нас были свои болельщики - крепкий тыл, который никогда не предавал. Низкий им поклон. И да, конечно же, - спасибо родителям и родственникам пацанов! Женам! Чей юный возраст не был помехой в помощи мужьям и команде. Они замечательные! В общем, спасибо каждому, кто не отвернулся и помог сохранить лицо! И обязательно желаю удачи тому, кто придет мне на смену! Дай Бог, чтобы Зенит-2 существовал! Всегда говорил, говорю и буду говорить - он необходим! Ну и в заключение... как там в песне-то было? -) "..Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.. " Искренне ваш Радимов #зенит2 #зенитмоясудьба #ребятаснашегодвора #гнисвоюлинию

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

Напомним, что ранее во вторник глава «Зенита» Сергей Фурсенко объявил о перестановках в тренерских штабах команд системы клуба. В сезоне-2017/18 молодежную команду «Зенита» возглавит Александр Горшков, «Зенит-2» будет тренировать Анатолий Давыдов.

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