Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами
Футболисты сборной
Франции в товарищеском матче переиграли команду Англии.
Встреча, прошедшая
во вторник в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счетом 3:2 в
пользу хозяев. На девятой минуте матча гости вышли вперед после точного удара
Гарри Кейна. На 22-й минуте Самуэль Юмтити счет сравнял, а на 43-й Джибриль
Сидибе вывел французов вперед. В начале второго тайма Гарри Кейн реализовал
пенальти и снова восстановил равенство. На 78-й минуте Усман Дембеле принес
хозяевам победу – 3:2.
Отметим, что с
начала второго тайма французы играли вдесятером после удаления Рафаэля Варана.
Он в своей штрафной нарушил правила на Деле Алли, за что получил прямую красную
карточку и пенальти.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Франция – Англия.
Матч
Голы
Кейн 10 (0:1). Умтити 22 (1:1). Сидибе 43 (2:1). Кейн 48 (2:2 - пен.). Дембеле 79 (3:2).
Состав
Франция: Льорис, Сидибе (Жалле, 89), Менди (Динь, 20), Умтити, Варан, Лемар, Погба, Канте, Мбаппе, Жиру (Косьельни, 53), Дембеле
Англия: Хитон (Батлэнд, 46), Стоунз, Кэйхилл, Джонс (Крессуэлл, 82), Триппьер (Лаллана, 76), Бертран (Уокер, 46), Дайер, Стерлинг, Алли, Окслейд-Чемберлен, Кейн
Предупреждения:
Удаления:
Варан, 47 - нет
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
13 июня 22:00, Стад де Франс, Текстовая трансляция