Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами

Футболисты сборной Франции в товарищеском матче переиграли команду Англии.

Встреча, прошедшая во вторник в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На девятой минуте матча гости вышли вперед после точного удара Гарри Кейна. На 22-й минуте Самуэль Юмтити счет сравнял, а на 43-й Джибриль Сидибе вывел французов вперед. В начале второго тайма Гарри Кейн реализовал пенальти и снова восстановил равенство. На 78-й минуте Усман Дембеле принес хозяевам победу – 3:2.

Отметим, что с начала второго тайма французы играли вдесятером после удаления Рафаэля Варана. Он в своей штрафной нарушил правила на Деле Алли, за что получил прямую красную карточку и пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Франция – Англия.