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Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Франции в товарищеском матче переиграли команду Англии.

Встреча, прошедшая во вторник в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На девятой минуте матча гости вышли вперед после точного удара Гарри Кейна. На 22-й минуте Самуэль Юмтити счет сравнял, а на 43-й Джибриль Сидибе вывел французов вперед. В начале второго тайма Гарри Кейн реализовал пенальти и снова восстановил равенство. На 78-й минуте Усман Дембеле принес хозяевам победу – 3:2.

Отметим, что с начала второго тайма французы играли вдесятером после удаления Рафаэля Варана. Он в своей штрафной нарушил правила на Деле Алли, за что получил прямую красную карточку и пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Франция – Англия.

Матч

Франция - Англия - 3:2 (2:1)

Голы

Кейн 10 (0:1). Умтити 22 (1:1). Сидибе 43 (2:1). Кейн 48 (2:2 - пен.). Дембеле 79 (3:2).

Состав

Франция: Льорис, Сидибе (Жалле, 89), Менди (Динь, 20), Умтити, Варан, Лемар, Погба, Канте, Мбаппе, Жиру (Косьельни, 53), Дембеле

Англия: Хитон (Батлэнд, 46), Стоунз, Кэйхилл, Джонс (Крессуэлл, 82), Триппьер (Лаллана, 76), Бертран (Уокер, 46), Дайер, Стерлинг, Алли, Окслейд-Чемберлен, Кейн

Предупреждения:

нет - Стоунз, 62; Алли, 72

Удаления:

Варан, 47 - нет

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

13 июня 22:00, Стад де Франс, Текстовая трансляция

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