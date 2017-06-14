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«Зенит» проводит Данни 15 июня на Манежной площади

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Данни попрощается с петербуржцами 15 июня на Манежной площади, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Сбор болельщиков начнется в 15:00 в сквере у Зимнего стадиона.

Напомним, Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов. Контракт футболиста с петербургским клубом официально истечет 30 июня.  

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