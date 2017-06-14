«Зенит» проводит Данни 15 июня на Манежной площади
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Данни попрощается с петербуржцами 15 июня на Манежной площади, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Сбор болельщиков начнется в 15:00 в сквере у Зимнего стадиона.
Напомним, Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов. Контракт футболиста с петербургским клубом официально истечет 30 июня.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически