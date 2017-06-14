Сергей Гончар: Теперь эмоции от победы в Кубке Стэнли еще сильнее!

Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Сергей, почему вы показывали два пальца, а не три на командой фотографии? У вас ведь три Кубка Стэнли с «Питтсбургом».

- Да это ничего не значит! Не ищите тут подтекст. Вот так решил выразить эмоции. Наверное, потому что «Питтсбург» берет Кубок Стэнли два года подряд. Никто это не делал со времен «Детройта» (1997, 1998). Вообще я был очень рад.

- Это такое же сильное чувство, как и в прошлом сезоне – после серии с «Сан-Хосе»? Или уже победа не кажется грандиозной?

- Наоборот, эмоции были сильнее. Выдаю вам секретную информацию, но у наших ребят было очень много травм. Они выходили на лед через боль. А те, кто тяжело травмированы, просто вылетели из состава. Я изнутри видел, как трудно это было, в каком состоянии наши игроки. Поэтому теперь радовался больше Кубку Стэнли, чем год назад.