Сборная Румынии на домашнем стадионе обыграла команду Чили
В рамках товарищеского матча сборная Румынии на домашнем
поле обыграла команду Чили со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Богдан Станку,
Николае Станчу и Александр Балутэ, а у гостей мячи забили Эдуардо Варгас и
Леонардо Валенсия.
Стоит отметить, что с 3-й минуты чилийцы играли в
меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Гари Медель.
В следующем матче сборная Чили сыграет в Кубке конфедераций 18 июня против Камеруна, а румыны 1 сентября примут Армению в игре европейской квалификации ЧМ-2018.
Матч
Голы
Варгас 8 (0:1). Валенсия 18 (0:2). Станку 31 (1:2). Станчу 60 (2:2). Балута 83 (3:2).
Состав
Румыния: Пантилимон, Кирикеш, Бензар (Иван, 46), Тошка, Станчу (Бикфалви, 86), Ганя (Тиру, 70), Пинтилий, Марин (Ротариу, 46), Станку (Балута, 66), Ханка, Андоне (Грозав, 46)
Чили: Эррера, Роко, Диас П., Менья (Родригес, 89), Медель, Арангис (Видаль, 54), Гутьеррес (Фуензалида, 83), Диас М. (Силва, 55), Санчес, Варгас (Пуч, 65), Валенсия (Исла, 46)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Медель, 33
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
13 июня 21:00, , Онлайн-трансляция