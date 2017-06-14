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Сборная Румынии на домашнем стадионе обыграла команду Чили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Румынии на домашнем поле обыграла команду Чили со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Богдан Станку, Николае Станчу и Александр Балутэ, а у гостей мячи забили Эдуардо Варгас и Леонардо Валенсия.

Стоит отметить, что с 3-й минуты чилийцы играли в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник Гари Медель.

В следующем матче сборная Чили сыграет в Кубке конфедераций 18 июня против Камеруна, а румыны 1 сентября примут Армению в игре европейской квалификации ЧМ-2018. 

Матч

Румыния - Чили - 3:2 (1:2)

Голы

Варгас 8 (0:1). Валенсия 18 (0:2). Станку 31 (1:2). Станчу 60 (2:2). Балута 83 (3:2).

Состав

Румыния: Пантилимон, Кирикеш, Бензар (Иван, 46), Тошка, Станчу (Бикфалви, 86), Ганя (Тиру, 70), Пинтилий, Марин (Ротариу, 46), Станку (Балута, 66), Ханка, Андоне (Грозав, 46)

Чили: Эррера, Роко, Диас П., Менья (Родригес, 89), Медель, Арангис (Видаль, 54), Гутьеррес (Фуензалида, 83), Диас М. (Силва, 55), Санчес, Варгас (Пуч, 65), Валенсия (Исла, 46)

Предупреждения:

Станчу, 28 - Арангис, 28

Удаления:

нет - Медель, 33

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

13 июня 21:00, , Онлайн-трансляция

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