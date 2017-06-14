Сергей Гончар: Сейчас мою фамилию уже точно напишут на Кубке Стэнли

Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Правда, что в прошлом сезоне вашу фамилию не нанесли на бок серебряной чаши? Это связано с лимитом, там есть ограничения на плашке?

- Лимит – это одно. А второе – у меня была такая должность в «Питтсбурге», что я и за фарм-клуб отвечал в том числе, поэтому не внесли. Но в этом году уже точно там буду. Пусть болельщики не переживают, теперь мою фамилию на Кубке Стэнли напишут. Сейчас у меня такая должность, что я отвечаю только за главную команду.

- Вы брали Кубок Стэнли и как игрок, и как тренер. В истории российского хоккея этого добивался только Вячеслав Фетисов. У какого амплуа выше ответственность в плей-офф?

- Ответственность везде высокая. Лично мне показалось, что тренеру тяжелее. Когда ты играешь, находишься на льду, то можешь повлиять на ход ситуации. А как тренер ты все видишь, понимаешь, объясняешь. Но не всегда сам сразу реагируешь на какой-то резко изменившийся момент. Тренеру труднее с моральной точки зрения.