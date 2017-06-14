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Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком минувшего сезона, сообщает официальный сайт армейцев.

Капитан команды принял участие в 36 матчах сезона 2016/17 и установил личный рекорд, 19 раз отстояв на ноль в чемпионате России.

Второе место занял Марио Фернандес, третий — Алексей Березуцкий.

Всего в голосовании участвовали 9041 человек.

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