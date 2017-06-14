Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим
игроком минувшего сезона, сообщает официальный сайт армейцев.
Капитан команды принял участие в 36 матчах сезона 2016/17 и
установил личный рекорд, 19 раз отстояв на ноль в чемпионате России.
Второе место занял Марио Фернандес, третий — Алексей
Березуцкий.
Всего в голосовании участвовали 9041 человек.
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