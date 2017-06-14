«Ахмат» заинтересован в приобретении болгарского футболиста Костадинова
Источник: «Известия»Комментарии
Футбольный клуб «Ахмат» заинтересован в приобретении
полузащитника болгарского «Левски» Георги Костадинова, сообщают «Известия».
26-летний болгарин в минувшем сезоне принял участие в 22
двух матчах своей нынешней команды, забил четыре мяча и отдал одну
результативную передачу.
По данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de,
стоимость футболиста составляет 450 тысяч евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически