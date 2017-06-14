Сергей Гончар: Такого игрока как Крис Летанг заменить нельзя

Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Как пришлось перестраивать защиту «Питтсбурга», когда сломался лидер Крис Летанг? В апреле он выбыл на шесть месяцев из-за операции в связи с межпозвоночной грыжей в шее.

- Ох, вы же понимаете, что такого игрока не заменишь. Талантливый, очень много времени проводит на льду. Поэтому пришлось каждому хоккеисту еще прибавить, чтобы заменить Криса. Так вышло, что и Джастин Шульц вышел на другой уровень, и остальные повысили в самоотдаче, самоотверженности. Благодаря этому мы победили.

- Шульц вообще стал другим человеком в «Питтсбурге», если сравнивать с тем, когда он играл за «Эдмонтон». Многие даже говорят, что он похож на Сергея Гончара по стилю, по действиям в большинстве. Насколько этот защитник вам близок?

- Людям со стороны лучше судить, похожи ли мы. А в плане работы – мы каждый день разбираем какие-то моменты, обсуждаем разные вещи. Говорим о том, что я вижу, Джастин задает вопросы. Получается, что мы с ним плотно взаимодействуем.

И надо отдать должное Шульцу за трудолюбие и работу, благодаря чему стал возможен прогресс. Он не только здорово играет в большинстве, что видно на первый взгляд. Он в обороне стал лучше действовать. Не просто ведь полезность у Шульца по итогам регулярного чемпионата получилась «+27».

- Это восьмой показатель во всей лиге.

- Джастин – большой молодец. Работает над собой, провел отличный сезон.



