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Овечкин поздравил Фридзона с победой в Единой Лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил защитника ЦСКА Виталия Фридзона с победой в Единой Лиге ВТБ.

«С победой», - написал Овечкин в инстаграме, выложив совместное фото с Фридзоном.

С победой @frizi7!!!👍

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Напомним, армейцы в трех матчах обыграли «Химки» в финальной серии турнира и в седьмой раз в истории завоевали этот трофей.

Матч

Химки - ЦСКА - 72:95

Место и дата

13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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