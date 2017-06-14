Овечкин поздравил Фридзона с победой в Единой Лиге ВТБ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил защитника
ЦСКА Виталия Фридзона с победой в Единой Лиге ВТБ.
«С победой», - написал Овечкин в инстаграме, выложив совместное фото с Фридзоном.
Напомним, армейцы в трех матчах обыграли «Химки» в финальной серии турнира и в седьмой раз в истории завоевали этот трофей.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически