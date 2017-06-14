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Сергей Гончар: Хейнси взял Кубок Стэнли с первой же попытки!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Еще один ваш удивительный подопечный – Рон Хейнси. Ему 36 лет, но он никогда в жизни не попадал в плей-офф НХЛ.
- А тут с ходу взял Кубок Стэнли, с первой же попытки! Это особенная история. Вот вам пример, когда человек получил шанс в плей-офф. Начал много играть, когда навалились травмы. Не растерялся, а резко прибавил, показывая более качественный хоккей.

Вы посмотрите на Хейнси. Он получал много минут, выходил в меньшинстве. Яркий пример – шестой матч, когда мы остались втроем против пятерых игроков «Нэшвилла». Напряжение сумасшедшее! Рон здорово помог голкиперу в те моменты, не позволил забить в наши ворота. Очень полезный защитник, который смог измениться, попав в трудные обстоятельства. Был нашим лидером не только на льду, но и в раздевалке.

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