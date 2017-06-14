«Рубин» расстался с Билялетдиновым, Ткачуком и еще пятью футболистами
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Футбольный клуб «Рубин» в связи с завершением контрактов
расстался с семью футболистами, сообщает официальный сайт казанской команды.
Сроки соглашений истекли у Дениса Ткачука, Динияра
Билялетдинова, Инала Гетигежева, Владимира Соболева, Алишера Джалилова и
Владислава Кулика.
«Рубин» благодарит футболистов и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте команды.
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