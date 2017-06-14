Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин» расстался с Билялетдиновым, Ткачуком и еще пятью футболистами

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Футбольный клуб «Рубин» в связи с завершением контрактов расстался с семью футболистами, сообщает официальный сайт казанской команды.

Сроки соглашений истекли у Дениса Ткачука, Динияра Билялетдинова, Инала Гетигежева, Владимира Соболева, Алишера Джалилова и Владислава Кулика.

«Рубин» благодарит футболистов и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте команды.

«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ахмат» заинтересован в приобретении болгарского футболиста КостадиноваФутбольный клуб «Ахмат» заинтересован в приобретении полузащитника болгарского «Левски» Георги Костадинова, сообщают «Известия».Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезонаБолельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком минувшего сезона, сообщает официальный сайт армейцев.На сборе в Австрии «Ахмат» сыграет с «Габалой» и «Карабахом»На первом сборе в Австрии футболисты «Ахмата» сыграют с азербайджанскими «Габалой» и «Карабахом», сообщает официальный сайт грозненской команды.«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренереПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко – о Данни, Кержакове, Аршавине и задачах Манчини в клубе.«Ахмат» может приобрести 19-летнего РаванеллиГрозненский «Ахмат» может пополнить свои ряды бразильским полузащитником Раванелли, выступающим за клуб «Понте-Прета» из города Кампинас. Об этом сообщает официальный сайт бразильской команды.Таски до конца недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» до конца этой недели. Об этом информирует Milliyet.Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о приглашениях в сборную России и причинах согласиться на работу в Петербурге.Сергей Фурсенко: Не жалею, что в сборную России пришел Адвокат, а не МанчиниГенеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените»Бывший помощник Фабио Капелло Оресте Чинквини войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в «Зените», сообщил Сергей Фурсенко.Сергей Фурсенко: С удовольствием вернул бы Аршавина в «Зенит». Я его люблюПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возвращении Андрея Аршавина в петербургский клуб.Сергей Фурсенко: Считаю, Кержакову нужно учиться и совмещать это с работой в «Зените»Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о будущем Александра Кержакова.Роберто Манчини: Появление Ибрагимовича в «Зените» маловероятноГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» Златана Ибрагимовича.Сергей Фурсенко: С Луческу есть неурегулированные вопросы. Но мы обо всем договоримсяПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о своих отношениях с Мирчей Луческу.Сергей Фурсенко: Постараемся как можно быстрее переехать на новый стадион - начнем играть со второго тураПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о стадионе «Санкт-Петербург».Сергей Фурсенко: Переход на «осень-весну» себя оправдал, это было правильное решениеПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе на систему «осень-весна».Роберто Манчини: Кришито не говорил, что хочет уйти из «Зенита»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал об общении с защитником команды Доменико Кришито.Сергей Фурсенко: Те игроки, которые не подойдут «Зениту», будут сданы в аренду или проданыПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о составе команды на первый сбор.Роберто Манчини: К сожалению, переговоры со сборной России закончились ничемГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о переговорах со сборной России по футболу.Сергей Фурсенко: Сарсания займется не только трансферами, но и молодежью «Зенита»Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о функциях спортивного директора клуба Константина Сарсании.
Футбол
Сборная Камеруна крупно проиграла колумбийцам
Футбол
«Ахмат» может приобрести 19-летнего Раванелли
Футбол
Таски до конца недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»
Баскетбол
Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом
все новости
Владислав Кулик
Владислав Куликвсе новости
Алишер Джалилов
Алишер Джалиловвсе новости
Владимир Соболев
Владимир Соболеввсе новости
Инал Гетигежев
Инал Гетигежеввсе новости
Динияр Билялетдинов
Динияр Билялетдиноввсе новости
Денис Ткачук
Денис Ткачуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы