Сергей Гончар: Думаю, увидим ребят, которые поедут в КХЛ из Америки

Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- В олимпийский сезон многие ребята едут в НХЛ. Шипачев, Антипин, Береглазов… Бытует мнение, что Игры в Пхенчхане получатся не такими крутыми, потому что не будет хватать сильнейших хоккеистов мира. Вы с этим согласны?

- То, что НХЛ не отпустила ребят в Пхенчхан – разумеется, Олимпиада от этого потеряет. Игроки тоже потеряют, потому что для многих это очень важный турнир. Особенно для европейцев, которые выросли на олимпийской мечте. Так что минус тут огромный для всего хоккея.

- Многие хоккеисты уезжают из КХЛ за океан, и для них Пхенчхан – не главное.

- Но лето только начинается, подписание многих контрактов еще впереди. Думаю, увидим ребят, которые поедут в КХЛ из Америки. Такой вариант тоже возможен.