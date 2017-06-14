Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и прошли медобследование
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Футболисты «Уфы» вышли из краткосрочного отпуска и начали
подготовку к предстоящему сезону РФПЛ.
В Республиканском кардиологическом центре игроки уфимской
команды прошли традиционное предсезонное медицинское обследование. Все
футболисты за период отпуска выполнили данные им тренировочные занятия,
направленные на подготовку к старту сезона и вернулись в отличном
функциональном состоянии.
Первый учебно-тренировочный сбор команды пройдет в Уфе на
стадионе «Нефтяник» и завершится 20 июня. с 21 по 24 июня «Уфа» в Москве
проведет три контрольных игры, а 28 июня отправится на заграничный сбор в
Австрию и вернется оттуда 10 июля.
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