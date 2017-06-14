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Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и прошли медобследование

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Футболисты «Уфы» вышли из краткосрочного отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону РФПЛ.

В Республиканском кардиологическом центре игроки уфимской команды прошли традиционное предсезонное медицинское обследование. Все футболисты за период отпуска выполнили данные им тренировочные занятия, направленные на подготовку к старту сезона и вернулись в отличном функциональном состоянии.

Первый учебно-тренировочный сбор команды пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершится 20 июня. с 21 по 24 июня «Уфа» в Москве проведет три контрольных игры, а 28 июня отправится на заграничный сбор в Австрию и вернется оттуда 10 июля.

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