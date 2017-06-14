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Молодежная команда «Амкара» начала подготовку к новому сезону

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Футболисты молодежного состава «Амкара» начала подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт пермской команды.

Первая тренировка состоялась 12 июня, а 13 июня после разминочных и беговых упражнений футболисты «молодежки» работали с мячами и провели двустороннюю игру.

Пока молодежная команда готовится к новому сезону в Перми. Место и временя проведения выездной части учебно-тренировочных сборов согласовывается.     

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