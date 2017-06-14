Молодежная команда «Амкара» начала подготовку к новому сезону
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Футболисты молодежного состава «Амкара» начала подготовку к
новому сезону, сообщает официальный сайт пермской команды.
Первая тренировка состоялась 12 июня, а 13 июня после
разминочных и беговых упражнений футболисты «молодежки» работали с мячами и провели
двустороннюю игру.
Пока молодежная команда готовится к новому сезону в Перми.
Место и временя проведения выездной части учебно-тренировочных сборов
согласовывается.
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