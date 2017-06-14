Каряка и Халимбеков поступили в Академию тренерского мастерства при РФС
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Два тренера «Амкара» - Андрей Каряка и Арслан Халимбеков –
поступили в Академию тренерского мастерства при РФС, сообщает официальный сайт
пермской команды.
Им предстоит полуторагодичный курс обучения, который будет
включать в себя несколько сессий, а также стажировку в одном из клубов. Учеба
завершится сдачей экзаменов на получение тренерской лицензии Pro UEFA.
Обладатели высшей тренерской категории имеют возможность
работать главными тренерами в командах, выступающих в турнирах под эгидой УЕФА.
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