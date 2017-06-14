Каряка и Халимбеков поступили в Академию тренерского мастерства при РФС

Два тренера «Амкара» - Андрей Каряка и Арслан Халимбеков – поступили в Академию тренерского мастерства при РФС, сообщает официальный сайт пермской команды.

Им предстоит полуторагодичный курс обучения, который будет включать в себя несколько сессий, а также стажировку в одном из клубов. Учеба завершится сдачей экзаменов на получение тренерской лицензии Pro UEFA.

Обладатели высшей тренерской категории имеют возможность работать главными тренерами в командах, выступающих в турнирах под эгидой УЕФА.