Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каряка и Халимбеков поступили в Академию тренерского мастерства при РФС

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Два тренера «Амкара» - Андрей Каряка и Арслан Халимбеков – поступили в Академию тренерского мастерства при РФС, сообщает официальный сайт пермской команды.

Им предстоит полуторагодичный курс обучения, который будет включать в себя несколько сессий, а также стажировку в одном из клубов. Учеба завершится сдачей экзаменов на получение тренерской лицензии Pro UEFA.

Обладатели высшей тренерской категории имеют возможность работать главными тренерами в командах, выступающих в турнирах под эгидой УЕФА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молодежная команда «Амкара» начала подготовку к новому сезонуФутболисты молодежного состава «Амкара» начала подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт пермской команды.Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и прошли медобследованиеФутболисты «Уфы» вышли из краткосрочного отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону РФПЛ.«Рубин» расстался с Билялетдиновым, Ткачуком и еще пятью футболистамиФутбольный клуб «Рубин» в связи с завершением контрактов расстался с семью футболистами, сообщает официальный сайт казанской команды.«Ахмат» заинтересован в приобретении болгарского футболиста КостадиноваФутбольный клуб «Ахмат» заинтересован в приобретении полузащитника болгарского «Левски» Георги Костадинова, сообщают «Известия».Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезонаБолельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком минувшего сезона, сообщает официальный сайт армейцев.На сборе в Австрии «Ахмат» сыграет с «Габалой» и «Карабахом»На первом сборе в Австрии футболисты «Ахмата» сыграют с азербайджанскими «Габалой» и «Карабахом», сообщает официальный сайт грозненской команды.«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренереПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко – о Данни, Кержакове, Аршавине и задачах Манчини в клубе.«Ахмат» может приобрести 19-летнего РаванеллиГрозненский «Ахмат» может пополнить свои ряды бразильским полузащитником Раванелли, выступающим за клуб «Понте-Прета» из города Кампинас. Об этом сообщает официальный сайт бразильской команды.Таски до конца недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» до конца этой недели. Об этом информирует Milliyet.Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о приглашениях в сборную России и причинах согласиться на работу в Петербурге.Сергей Фурсенко: Не жалею, что в сборную России пришел Адвокат, а не МанчиниГенеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.Бывший помощник Капелло Чинквини будет работать в «Зените»Бывший помощник Фабио Капелло Оресте Чинквини войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в «Зените», сообщил Сергей Фурсенко.Сергей Фурсенко: С удовольствием вернул бы Аршавина в «Зенит». Я его люблюПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возвращении Андрея Аршавина в петербургский клуб.Сергей Фурсенко: Считаю, Кержакову нужно учиться и совмещать это с работой в «Зените»Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о будущем Александра Кержакова.Роберто Манчини: Появление Ибрагимовича в «Зените» маловероятноГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» Златана Ибрагимовича.Сергей Фурсенко: С Луческу есть неурегулированные вопросы. Но мы обо всем договоримсяПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о своих отношениях с Мирчей Луческу.Сергей Фурсенко: Постараемся как можно быстрее переехать на новый стадион - начнем играть со второго тураПредседатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о стадионе «Санкт-Петербург».Сергей Фурсенко: Переход на «осень-весну» себя оправдал, это было правильное решениеПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе на систему «осень-весна».Роберто Манчини: Кришито не говорил, что хочет уйти из «Зенита»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал об общении с защитником команды Доменико Кришито.
Футбол
Сборная Камеруна крупно проиграла колумбийцам
Футбол
«Ахмат» может приобрести 19-летнего Раванелли
Футбол
Таски до конца недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»
Баскетбол
Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Андрей Каряка
Андрей Карякавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости