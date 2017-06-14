«Урал» провел первую тренировку после отпуска
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Футболисты «Урала» провели первую тренировку в рамках
подготовки к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт команды из
Екатеринбурга.
Тренировка прошла на клубной базе «Бажовия», где сегодня днем
собралась команда практически в полном составе. Отсутствовали Радован Панков,
Джемал Табидзе, Эрик Бикфалви, Чисамба Лунгу и Эдгар Манучарян. Эта группа
футболистов находится в расположении своих сборных и вернется в клуб позже.
Отметим, что к команде уже присоединился Адесойе Ойеволе,
который накануне подписал контракт с «Уралом». А из аренды вернулись Денис
Фомин и Дмитрий Билоног. Также в «Бажовии» в расположении команды находятся два
игрока на просмотре.
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