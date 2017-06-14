«Урал» провел первую тренировку после отпуска

Футболисты «Урала» провели первую тренировку в рамках подготовки к сезону-2017/18, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.

Тренировка прошла на клубной базе «Бажовия», где сегодня днем собралась команда практически в полном составе. Отсутствовали Радован Панков, Джемал Табидзе, Эрик Бикфалви, Чисамба Лунгу и Эдгар Манучарян. Эта группа футболистов находится в расположении своих сборных и вернется в клуб позже.

Отметим, что к команде уже присоединился Адесойе Ойеволе, который накануне подписал контракт с «Уралом». А из аренды вернулись Денис Фомин и Дмитрий Билоног. Также в «Бажовии» в расположении команды находятся два игрока на просмотре.