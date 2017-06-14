Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов» на три года
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов продлил контракт
с клубом, сообщает официальный сайт самарской команды.
Соглашение 30-летнего вратаря рассчитано на три года с
возможностью продления еще на один.
«Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет
«Крыльям» в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в премьер-лигу.
Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров,
руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков», – сообщил генеральный
директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.
Напомним, Конюхов перешел в «Крылья Советов» летом
2014 года.
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