Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов» на три года

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт самарской команды.

Соглашение 30-летнего вратаря рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.

«Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет «Крыльям» в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в премьер-лигу. Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков», – сообщил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

Напомним, Конюхов перешел в «Крылья Советов» летом 2014 года.