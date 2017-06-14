«Крылья Советов» начали сбор в Сербии

Футболисты «Крыльев Советов» прибыли в Сербию, где проведут учебно-тренировочный сбор в национальном футбольном центре, расположенном в городе Стара-Пазова.

После трехчасового перелета из Москвы «Крылья» разместились в отеле Hotel Srbija Lux. В расположении «Крыльев Советов» находится 21 футболист. Это вратари Евгений Конюхов и Виталий Шильников, защитники Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Милан Родич, полузащитники Евгений Башкиров, Вячеслав Зинков, Срджан Мияйлович, Алан Чочиев, Геннадий Киселев, нападающие Сергей Корниленко, Илья Визнович, Павел Кудряшов.

Голкипер «Крыльев» Гиорги Лория в данный момент восстанавливается после травмы, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидада и Тобаго.