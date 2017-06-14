Андрей Козлов продлил контракт с «Енисеем»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Нападающий «Енисея» Андрей Козлов продлил контракт с клубом,
сообщает официальный сайт красноярской команды.
Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано на год.
«Очень рад остаться в «Енисее». Хочется в нынешнем
сезоне завершить то, что нам в том году не удалось сделать — решить задачу
выхода в РФПЛ», - заявил Козлов.
Напомним, В «Енисей» Андрей перешел в июне 2016. В сезоне
2016/17 провел 36 матчей, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее игрок выступал
за московское «Торпедо», нижегородскую «Волгу», брянское «Динамо» и воронежский
«Факел».
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