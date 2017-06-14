Андрей Козлов продлил контракт с «Енисеем»

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красноярской команды.

Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано на год.

«Очень рад остаться в «Енисее». Хочется в нынешнем сезоне завершить то, что нам в том году не удалось сделать — решить задачу выхода в РФПЛ», - заявил Козлов.

Напомним, В «Енисей» Андрей перешел в июне 2016. В сезоне 2016/17 провел 36 матчей, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее игрок выступал за московское «Торпедо», нижегородскую «Волгу», брянское «Динамо» и воронежский «Факел».