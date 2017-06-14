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Капитан «Енисея» подарил бронзу ФНЛ 75-летнему болельщику

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии
Капитан «Енисея» подарил бронзу ФНЛ 75-летнему болельщику
Фото: ФК «Енисей»

Капитан футбольного клуба «Енисей» Александр Харитонов подарил свою бронзовую медаль ФНЛ преданному болельщику Алексею Курникову, которому исполнилось 75 лет, сообщает официальный сайт красноярской команды.

«Считаю, Дядя Леша заслужил медаль не меньше, чем мы с ребятами, поэтому решил отдать свою награду нашему болельщику, которого я знаю почти 20 лет. Будем стараться радовать трибуны в новом сезоне, главное, чтобы Дядя Леша был здоров», - прокомментировал свое решение Харитонов.

«Приятно осознавать, что ребята меня не забывают, спасибо Саше! Эта медаль для меня, как золотая», - рассказал Дядя Леша.

Напомним, в минувшем сезоне «Енисей», заняв третье место в ФНЛ, достиг наивысшего результат за всю историю красноярского футбола.

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