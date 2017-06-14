Сборная Мексики прилетела в Казань

Команда-участница Кубка Конфедерации-2017 сборная Мексики прилетела в Россию, сообщает официальный сайт FIFA.

Рейс с командой Хуана Карлоса Осорио совершил посадку в Казани, где мексиканцы проведут свой первый матч на турнире – против чемпионов Европы португальцев.

Сборная Мексики отправилась в Россию сразу после того, как провела два матча квалификации чемпионата мира по футболу 2018 в зоне КОНКАКАФ против Гондураса (3:0) и США (1:1).

Напомним, Мексика - действующий обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ уже в седьмой раз принимает участие в Кубке Конфедераций, а также является единственной командой-участницей, которая уже завоевывала этот трофей ранее, в 1999-м году.