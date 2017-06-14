Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций в Петербурге
Источник: ТК ДождьКомментарии
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит матч
Россия – Новая Зеландия, который станет открытием Кубка конфедераций, сообщает
телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в оргкомитете турнира.
Первый матч Кубка конфедераций состоится в субботу, 17 июня
в Санкт-Петербурге на новой арене.
Также на групповой стадии подопечные Станислава Черчесова сыграют с Португалией в Москве (21 июня) и Мексикой в Казани (24 июня).
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