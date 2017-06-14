Панама на 90-й минуте вырвала ничью у Гондураса в матче отбора к ЧМ-2018

В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы на домашнем стадионе сыграла вничью с командой Гондураса (2:2).

Счет в матче на 6-й минуте открыл игрок гостевой команды Ромель Киото, за пять минут до конца первого тайма футболисты Панамы отыгрались, отличился Блас Перес.

Во второй половине встрече гондурасец Альберт Элис вновь вывел свою команду вперед. Точку в матче поставил Роман Торрес, сравнявший счет на 90-й минуте встрече.

Сборная Панамы с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, Гондурас расположился строчкой ниже, имея в активе на 2 очка меньше. Возглавляет таблицу Мексика (14 очков). На втором месте Коста-Рика (11), на третьем – США (8).

В следующем туре Панама 1 сентября на выезде сыграет с Мексикой, а Гондурас в этот же день встретится с командой Тринидад и Тобаго.