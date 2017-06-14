Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго в матче отбора к ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики
на домашнем стадионе обыграла команду Тринидад и Тобаго со счетом 2:1.
Счет в матче на первой минуте открыл игрок хозяев поля
Франсиско Кальво, на 35-й минуте Кевин Молино сравнял счет встречи, забив с
передачи Джовина Джонса.
Точку в матче поставил Брайан Руис, забивший за минуту до
конца первого периода, тем самым принес победу своей команде.
Коста-Рика с 11-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а Тринидад и Тобаго расположилась на шестой строчке, имея в активе три
балла.
В следующем туре костариканцы 1 сентября сыграют на выезде с
США, а подопечные Денниса Лоуренса в этот же день примут Гондурас.
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