Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго в матче отбора к ЧМ-2018

В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики на домашнем стадионе обыграла команду Тринидад и Тобаго со счетом 2:1.

Счет в матче на первой минуте открыл игрок хозяев поля Франсиско Кальво, на 35-й минуте Кевин Молино сравнял счет встречи, забив с передачи Джовина Джонса.

Точку в матче поставил Брайан Руис, забивший за минуту до конца первого периода, тем самым принес победу своей команде.

Коста-Рика с 11-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а Тринидад и Тобаго расположилась на шестой строчке, имея в активе три балла.

В следующем туре костариканцы 1 сентября сыграют на выезде с США, а подопечные Денниса Лоуренса в этот же день примут Гондурас.