Сергей Моня: Этот сезон стал самым тяжелым в моей карьере
Капитан «Химок» Сергей Моня прокомментировал поражение от
ЦСКА (72:95) в третьем матче финала Единой Лиги ВТБ.
«Сегодня у нас ничего не получались, уступили сопернику во
всех игровых компонентах, поэтому игра была сделана в первой половине. Перед
нами стояла цель попасть в Евролигу, и мы ее добились.
Как оценю этот сезон для себя? Самый тяжелый сезон в моей
карьере, поэтому ощущения двоякие. Рад, что вышли в Евролигу, все ребята отдали
много сил в тренировочном процессе, на сборах, все выложились до конца и
показали, что могли. Наверное, второе место на данный момент – наш реальный
результат.
Спасибо большое нашим болельщикам, которые, несмотря на такой крупный счет, поддерживали команду. Отдельное спасибо за поддержку в Питере. Поздравляю всех ребят с окончанием сезона, все старались. Желаю всем хорошего отдыха», - приводит слова Мони официальный сайт «Химок».
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция