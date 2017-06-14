Сергей Моня: Этот сезон стал самым тяжелым в моей карьере

Капитан «Химок» Сергей Моня прокомментировал поражение от ЦСКА (72:95) в третьем матче финала Единой Лиги ВТБ.

«Сегодня у нас ничего не получались, уступили сопернику во всех игровых компонентах, поэтому игра была сделана в первой половине. Перед нами стояла цель попасть в Евролигу, и мы ее добились.

Как оценю этот сезон для себя? Самый тяжелый сезон в моей карьере, поэтому ощущения двоякие. Рад, что вышли в Евролигу, все ребята отдали много сил в тренировочном процессе, на сборах, все выложились до конца и показали, что могли. Наверное, второе место на данный момент – наш реальный результат.

Спасибо большое нашим болельщикам, которые, несмотря на такой крупный счет, поддерживали команду. Отдельное спасибо за поддержку в Питере. Поздравляю всех ребят с окончанием сезона, все старались. Желаю всем хорошего отдыха», - приводит слова Мони официальный сайт «Химок».