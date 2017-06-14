ЦСКА – победитель Лиги ВТБ, Франция обыграла Англию, а Манчини прилетел в Петербург. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
Московский ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой Лиги ВТБ обыграл «Химки» и в седьмой раз в истории стал победителем этого турнира.
Французский защитник армейцев Нандо де Коло был признан самым ценным игроком плей-офф Единой Лиги ВТБ.
Сборная Франции по футболу в товарищеском матче вдесятером обыграла команду Англии.
В параллельной игре Колумбия забила четыре безответных мяча в ворота Камеруна.
Итальянский специалист Роберто Манчини прилетел в Петербург, где был официально представлен в качестве нового главного тренера «Зенита».
Казанский «Рубин» расстался сразу с семью футболистами.
Сборные начинают прибывать в Россию на Кубок Конфедераций, вчера в Казань прилетела команда Мексики.
Капитан «Енисея» Александр Харитонов подарил бронзовую медаль ФНЛ 75-летнему болельщику.
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт появится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018.
Видео дня: Единственная запись реального боя Брюса Ли собрала 8,5 млн просмотров
Цитата дня: «Появление Ибрагимовича в «Зените» маловероятно», - Роберто Манчини.
Обязательно к прочтению:
Семикратные! ЦСКА опять победил в Единой лиге ВТБ
«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере
«Эмоции каждый раз разные». Армейцы - о победе в лиге ВТБ
«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ
Туукка Мянтюла сменил «Куньлунь» на «Югру». Таблица переходов КХЛ