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ЦСКА – победитель Лиги ВТБ, Франция обыграла Англию, а Манчини прилетел в Петербург. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Московский ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой Лиги ВТБ обыграл «Химки» и в седьмой раз в истории стал победителем этого турнира.

Французский защитник армейцев Нандо де Коло был признан самым ценным игроком плей-офф Единой Лиги ВТБ.

Сборная Франции по футболу в товарищеском матче вдесятером обыграла команду Англии. 

В параллельной игре Колумбия забила четыре безответных мяча в ворота Камеруна.

Итальянский специалист Роберто Манчини прилетел в Петербург, где был официально представлен в качестве нового главного тренера «Зенита».

Казанский «Рубин» расстался сразу с семью футболистами. 

Сборные начинают прибывать в Россию на Кубок Конфедераций, вчера в Казань прилетела команда Мексики.

Капитан «Енисея» Александр Харитонов подарил бронзовую медаль ФНЛ 75-летнему болельщику.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт появится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018. 

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Цитата  дня: «Появление Ибрагимовича в «Зените» маловероятно», - Роберто Манчини.

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